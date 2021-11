Jeu de piste des 16 communes Thann, 26 novembre 2021, Thann.

Jeu de piste des 16 communes Thann

2021-11-26 09:00:00 – 2022-01-06 20:00:00

Thann Haut-Rhin

A l’occasion des festivités de Noël, un jeu de piste est organisé sur le territoire de la communauté de communes de Thann-Cernay.

Petits et grands, munissez-vous d’un crayon, parcourez les 16 communes et répondez à chacune des questions tout en découvrant la richesse de nos villages ! Et si vous avez trouvé réponse à toutes les énigmes, rendez-vous à l’Office de Tourisme de Thann ou de Cernay pour recevoir une récompense !

Petits et grands, munissez-vous d’un crayon, parcourez les 16 communes et répondez à chacune des questions tout en découvrant la richesse de nos villages !

A l’occasion des festivités de Noël, un jeu de piste est organisé sur le territoire de la communauté de communes de Thann-Cernay.

Petits et grands, munissez-vous d’un crayon, parcourez les 16 communes et répondez à chacune des questions tout en découvrant la richesse de nos villages ! Et si vous avez trouvé réponse à toutes les énigmes, rendez-vous à l’Office de Tourisme de Thann ou de Cernay pour recevoir une récompense !

Thann

dernière mise à jour : 2021-11-15 par