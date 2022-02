Jeu de piste – Dédale dans Beaugency Centre ville de Beaugency Beaugency Catégorie d’évènement: Beaugency

Jeu de piste – Dédale dans Beaugency Centre ville de Beaugency, 16 février 2022, Beaugency. Jeu de piste – Dédale dans Beaugency

du mercredi 16 février au samedi 5 mars à Centre ville de Beaugency

Imaginé pendant la période de Noël, ce jeu de piste vous permettra d’arpenter les ruelles médiévales de la cité tout en apprenant son histoire ! « Gus’ le petit ours polaire s’est perdu à Beaugency ! Aide-le à retrouver sa maman en résolvant les énigmes du guide, étape par étape ». Le kit complet de jeu est à récupérer à l’Office de tourisme pendant les horaires d’ouverture, pour y jouer en totale autonomie. (Information à noter : les vitrines de noël chez les commerçants ne sont plus visibles, et la patinoire est désinstallée) Kit à récupérer du mercredi au samedi pendant les vacances d’hiver, jusqu’au 5 mars. Aide Gus’ à se repérer dans Beaugency ! Centre ville de Beaugency 3 Place du Docteur Ch. Hyvernaud, Beaugency Beaugency

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T09:00:00 2022-02-16T11:30:00;2022-02-16T13:00:00 2022-02-16T16:00:00;2022-02-17T09:00:00 2022-02-17T11:30:00;2022-02-17T13:00:00 2022-02-17T16:00:00;2022-02-18T09:00:00 2022-02-18T11:30:00;2022-02-18T13:00:00 2022-02-18T16:00:00;2022-02-19T09:00:00 2022-02-19T11:30:00;2022-02-19T13:00:00 2022-02-19T16:00:00;2022-02-20T09:00:00 2022-02-20T11:30:00;2022-02-20T13:00:00 2022-02-20T16:00:00;2022-02-21T09:00:00 2022-02-21T11:30:00;2022-02-21T13:00:00 2022-02-21T16:00:00;2022-02-22T09:00:00 2022-02-22T11:30:00;2022-02-22T13:00:00 2022-02-22T16:00:00;2022-02-23T09:00:00 2022-02-23T11:30:00;2022-02-23T13:00:00 2022-02-23T16:00:00;2022-02-24T09:00:00 2022-02-24T11:30:00;2022-02-24T13:00:00 2022-02-24T16:00:00;2022-02-25T09:00:00 2022-02-25T11:30:00;2022-02-25T13:00:00 2022-02-25T16:00:00;2022-02-26T09:00:00 2022-02-26T11:30:00;2022-02-26T13:00:00 2022-02-26T16:00:00;2022-02-27T09:00:00 2022-02-27T11:30:00;2022-02-27T13:00:00 2022-02-27T16:00:00;2022-02-28T09:00:00 2022-02-28T11:30:00;2022-02-28T13:00:00 2022-02-28T16:00:00;2022-03-01T09:00:00 2022-03-01T11:30:00;2022-03-01T13:00:00 2022-03-01T16:00:00;2022-03-02T09:00:00 2022-03-02T11:30:00;2022-03-02T13:00:00 2022-03-02T16:00:00;2022-03-03T09:00:00 2022-03-03T11:30:00;2022-03-03T13:00:00 2022-03-03T16:00:00;2022-03-04T09:00:00 2022-03-04T11:30:00;2022-03-04T13:00:00 2022-03-04T16:00:00;2022-03-05T09:00:00 2022-03-05T11:30:00;2022-03-05T13:00:00 2022-03-05T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Beaugency Autres Lieu Centre ville de Beaugency Adresse 3 Place du Docteur Ch. Hyvernaud, Beaugency Ville Beaugency lieuville Centre ville de Beaugency Beaugency

Centre ville de Beaugency Beaugency https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/

Jeu de piste – Dédale dans Beaugency Centre ville de Beaugency 2022-02-16 was last modified: by Jeu de piste – Dédale dans Beaugency Centre ville de Beaugency Centre ville de Beaugency 16 février 2022 Beaugency Centre-ville de Beaugency Beaugency

Beaugency