du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison du Patrimoine

Jeu de piste en autonomie « Découverte du patrimoine » : – Version famille pour découvrir le vieux bourg tout en s’amusant (1h environ). – Version adulte pour découvrir Taninges du vieux bourg à Mélan au fil des énigmes (1 h 30 à 2 h).

Rendez-vous à la Maison du Patrimoine pour retirer le livret de jeu – gratuit.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

