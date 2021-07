Plouarzel Plouarzel Finistère, Plouarzel Jeu de piste découverte des oiseaux marins Plouarzel Plouarzel Catégories d’évènement: Finistère

Plouarzel

Jeu de piste découverte des oiseaux marins Plouarzel, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Plouarzel. Jeu de piste découverte des oiseaux marins 2021-07-13 – 2021-07-13 Médiathèque 4 route de Saint-Renan

Plouarzel Finistère Accompagnés d’un animateur nature les enfants découvriront les oiseaux marins et du littoral à travers un jeu de piste. Pour enfants entre 6 et 10 ans, accompagnés d’un adulte.

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouarzel Étiquettes évènement : Autres Lieu Plouarzel Adresse Médiathèque 4 route de Saint-Renan Ville Plouarzel lieuville 48.43363#-4.72934