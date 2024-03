Jeu de piste de Paris Centre : retour à Paris, 1924 Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris, samedi 1 juin 2024.

Le samedi 01 juin 2024

de 13h00 à 18h00

.Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans. gratuit

Venez participer au célèbre jeu de pistes des bibliothèques de Paris Centre! Plusieurs départs sont possibles auprès de la médiathèque de la Canopée, médiathèque musicale de Paris, bibliothèques Charlotte Delbo, Marguerite Audoux, Forney, Arthur Rimbaud et la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris.

Retracez avec nous le parcours d’un soldat américain de retour à Paris en 1924 :

L’excitation

brûle en moi alors que je prends la plume pour immortaliser ce moment unique :

mon retour à Paris, cette fois-ci avec ma famille à mes côtés. Déambuler dans

les rues de cette ville chargées d’histoire et de promesses est une

aventure que je suis impatient de partager avec les miens.

Cher Carnet, que

ces pages se remplissent des éclats de rire de mes enfants, des regards

émerveillés de la personne qui partage ma vie et de notre découverte collective

de ce Paris qui m’a tant manqué. Puissent ces souvenirs gravés sur ces pages et

dans nos coeurs.

Lieu final du goûter : la mairie de Paris Centre !

Sur inscription dès le 1er mai

Accessible à toutes et tous dès 7 ans.

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001

Contact : +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee https://bibliocite.fr/evenements/

Bibliothèque Forney