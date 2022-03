Jeu de piste de Pâques / Josette la poulette – Le secret de l’œuf d’or Aix-en-Provence, 9 avril 2022, Aix-en-Provence.

Jeu de piste de Pâques / Josette la poulette – Le secret de l’œuf d’or Aix-en-Provence

2022-04-09 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-23 19:00:00 19:00:00

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Josette la poulette a installé son œuf en or parmi les objets de valeur … dans un musée ! Mais pourquoi est-il si précieux ? Découvre le secret de l’œuf d’or grâce aux indices que Josette la poulette a disséminé dans tout le centre-ville !



Pour participer, il suffit de récupérer un carnet de jeu à l’Office de Tourisme ou l’imprimer depuis le site de l’événement.



Durée de l’activité: 3 heures

2 niveaux de difficulté (3-6 ans et 6-12 ans)

Tirage au sort : des bons-cadeaux pour les plus chanceux.

En famille, embarquez gratuitement pour une chasse aux œufs très spéciale !

Des indices cachés dans les vitrines et boutiques du centre-ville, et une intrigue à résoudre au musée ! De 2 à 12 ans. Des bons-cadeaux pour les plus chanceux

camillebertrandlegros@gmail.com +33 7 83 85 44 57 https://www.pirouettebobinette.fr/josettelapoulette

Aix-en-Provence

