Jeu de piste de Pâques aux Jardins Panoramiques de Limeuil

Jeu de piste de Pâques aux Jardins Panoramiques de Limeuil
Place des Fosses Jardins panoramiques de Limeuil
Limeuil

2022-04-10 10:00:00 – 2022-05-08 18:00:00

Enquête bonus : en parcourant les jardins thématiques, réponds aux questions, perce le secret de la nature pour que Sylvère le lapin puisse retrouver son repas de midi ! Si tu y parviens, tu seras récompensé. Escape game garden : menez l'enquête tout en apprenant sur las paysages, la faune, la flore des jardins, grâce au kit de l'enquêteur : chaque enquêteur se voit remettre un livret personnel afin de collecter tous les indices nécessaires à la réalisation de l'enquête. Découvre la succession de jardins pédagogiques et ludiques aménagés dans un arboretum de 2ha avec une vue unique sur la confluence Vézère-Dordogne. Tous les jours, sauf le samedi en avril.

