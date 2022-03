Jeu de piste “De l’autre côté du miroir” Musée Girodet Montargis Catégories d’évènement: Loiret

Montargis

Jeu de piste “De l’autre côté du miroir” Musée Girodet, 14 mai 2022, Montargis. Jeu de piste “De l’autre côté du miroir”

Musée Girodet, le samedi 14 mai à 19:00 Libre, à faire en autonomie

Parcourez les salles en quête d’indices pour résoudre une énigme dans la bibliothèque du musée. Si vous trouvez la solution, peut-être aurez-vous accès aux objets les plus précieux de Girodet… Musée Girodet 2 rue du Faubourg de la Chaussée 45200 Montargis Montargis Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Montargis Autres Lieu Musée Girodet Adresse 2 rue du Faubourg de la Chaussée 45200 Montargis Ville Montargis lieuville Musée Girodet Montargis Departement Loiret

Musée Girodet Montargis Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montargis/

Jeu de piste “De l’autre côté du miroir” Musée Girodet 2022-05-14 was last modified: by Jeu de piste “De l’autre côté du miroir” Musée Girodet Musée Girodet 14 mai 2022 Montargis Musée Girodet Montargis

Montargis Loiret