Le Truel 12430 EUR Le Truel Un mystérieux coffre a été découvert au Truel lors de travaux. Il pourrait s’agir d’un trésor volé aux habitants à

la fin du XIXe siècle ! Mais le coffre est fermé, parviendrez-vous à retrouver le code qui l’ouvrira ?

RDV devant l’espace hydroélectrique

Gratuit / Durée : 1h30

