Orléans Get Out Orléans Loiret, Orléans Jeu de piste d’aventure familial dans le centre d’Orléans Get Out Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Jeu de piste d’aventure familial dans le centre d’Orléans Get Out Orléans, 18 septembre 2021, Orléans. Jeu de piste d’aventure familial dans le centre d’Orléans

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Get Out Orléans

Plusieurs modes de réponse : Photo, texte, et nombre. Observation, cohésion et stratégie feront de vous la meilleure équipe. Constituez votre équipe de 2 à 5 joueurs avec des enfants de moins de 15 ans. (les moins de 8 ans peuvent accompagner) Découpage des 1h30 : 10 minutes : Arrivée, enregistrement sur le téléphone, remise du sac et des objets 5 minutes : Briefing 60 minutes : Jeu dans la ville 15 minutes : Retour au point de RDV, récupération téléphone, sac et objets. Photo équipe et débriefing.

Tarif de base de 50 euros TTC pour une équipe. (Tarif unique pour le We des JEP) / Rendez-vous place du Martroi ou sur votre centre Get Out ! Adapté aux enfants dès 8 ans.

Obtenez un maximum de points en résolvant des quêtes et des défis en 60 minutes. Aidez-vous de votre carte, de votre téléphone connecté, et de votre équipe pour résoudre les énigmes cachées en ville.. Get Out Orléans 1 Rue des Maltotiers 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Get Out Orléans Adresse 1 Rue des Maltotiers 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Get Out Orléans Orléans