Espace de l’Art Concret, le samedi 18 septembre à 11:00

À l’occasion des 38ème Journées Européennes du Patrimoine, l’eac. vous invite à découvrir ses expositions Revenir vers le futur, la collection Lambert & la donation Albers-Honegger Miroir du ciel (dans le cadre des 20 ans du prix Marcel Duchamp) Thorenc d’art, les lauréats du Prix Thorenc d’Art / Villa Arson 2021 — samedi 18 septembre • toute la journée, entrée libre aux expositions • 11h : présentation des travaux des lauréats du Prix Thorenc d’art — Villa Arson 2021 • 14h : visite guidée de l’exposition Revenir vers le futur • 17h : visite guidée de l’exposition Miroir du ciel — dimanche 19 septembre • toute la journée, entrée libre aux expositions • de 11h à 17h : jeu de piste dans l’exposition Revenir vers le futur

Gratuit

Jeu de piste dans la Donation Albers-Honegger Espace de l’Art Concret Château de Mouans 06370 Mouans-Sartoux Mouans-Sartoux Alpes-Maritimes

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T17:00:00

