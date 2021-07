Jeu de piste dans le Parc de Bécon Musée Roybet Fould, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Courbevoie.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Roybet Fould

Partez pour un voyage dans le temps à la découverte du patrimoine du parc de Bécon ! Le parc est à l’origine l’ancien domaine du château de Bécon, propriété à partir de 1869 de Valérie Simonin et du prince héritier de Valachie, Georges B. Stirbey. Ils enrichissent le site de nouvelles constructions comme les deux pavillons de l’Exposition universelle de 1878. Réaménagé et plusieurs fois rénové, le château de Bécon est endommagé par les guerres successives et entièrement détruit entre 1957 et 1959. Lieu de villégiature, il accueillait tout au long du XIXe siècle des fêtes et des cérémonies réunissant artistes et écrivains. En 1951, l’intégralité du domaine et du château deviennent propriété de la Ville. Le Parc de Bécon est alors le principal parc public de Courbevoie. Le musée Roybet Fould propose un jeu de piste familial dans le parc, afin de découvrir l’histoire et les secrets de l’ancien domaine. Venez retirer votre livret d’explorateur à l’accueil du musée, armez-vous de vos téléphones ou appareils photos et partez pour un voyage dans le temps chez le prince Stirbey et les soeurs Fould !

Entrée libre

Musée Roybet Fould Parc de Bécon – 178 boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie Courbevoie Quartier de Bécon Hauts-de-Seine



