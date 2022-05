Jeu de piste dans le bois de Lannigou Locquénolé Locquénolé Catégories d’évènement: 29670

Locquénolé

Jeu de piste dans le bois de Lannigou Locquénolé, 11 juillet 2022, Locquénolé. Jeu de piste dans le bois de Lannigou Rue de Rubalan Parc Ty Guénolé Locquénolé

2022-07-11 – 2022-07-11 Rue de Rubalan Parc Ty Guénolé

Locquénolé 29670 Au cœur du bois de Lannigou qui domine la rivière de Morlaix, venez relever des défis lors d’un jeu de piste endiablé. Saurez-vous aller jusqu’au bout pour résoudre l’énigme finale ?

Rdv à l’entrée du parc Ty Guénolé, rue de Rubalan, à Locquénolé. Forts dénivelés. Prévoir un crayon. Départs toutes les 15 minutes entre 14h et 15h30. Durée : 1h30.

Réservation obligatoire : 02 98 78 45 69. Au cœur du bois de Lannigou qui domine la rivière de Morlaix, venez relever des défis lors d’un jeu de piste endiablé. Saurez-vous aller jusqu’au bout pour résoudre l’énigme finale ?

Rdv à l’entrée du parc Ty Guénolé, rue de Rubalan, à Locquénolé. Forts dénivelés. Prévoir un crayon. Départs toutes les 15 minutes entre 14h et 15h30. Durée : 1h30.

Réservation obligatoire : 02 98 78 45 69. Rue de Rubalan Parc Ty Guénolé Locquénolé

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: 29670, Locquénolé Autres Lieu Locquénolé Adresse Rue de Rubalan Parc Ty Guénolé Ville Locquénolé lieuville Rue de Rubalan Parc Ty Guénolé Locquénolé Departement 29670

Locquénolé Locquénolé 29670 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/locquenole/

Jeu de piste dans le bois de Lannigou Locquénolé 2022-07-11 was last modified: by Jeu de piste dans le bois de Lannigou Locquénolé Locquénolé 11 juillet 2022 29670 Locquénolé

Locquénolé 29670