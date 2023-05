Jeu de piste dans le 5ème : voyage, voyages Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le samedi 03 juin 2023

de 14h00 à 18h00

Tout public. gratuit

Promenez vous dans les rues et lieux emblématiques du 5ème arrondissement tout en tentant de découvrir notre personnage mystère… La bibliothèque Rainer Maria Rilke organise dans le cadre du festival Quartier du livre sur le thème du voyage un jeu de piste dans le 5ème arrondissement. Seul ou en équipe, votre mission sera de retrouver un personnage mystère autour d’indices disséminés dans différents lieux et institutions autour de la bibliothèque évoquant le voyage. Ce jeu sera aussi l’occasion de découvrir et vous promener dans les rues et institutions emblématiques du 5eme arrondissement. DÉPART : Entre 14h à 15h00 au Centre Culturel Irlandais ( 5 rue des Irlandais 75005 Paris). Vous recevrez votre feuille de route uniquement à ce moment. ARRIVÉE : La réponse au jeu de piste devra être remise au plus tard à 16h30 à la bibliothèque Rainer Maria Rilke. Tous les participants seront conviés le jour même à 16h30 à la bibliothèque à un moment convivial autour d’un goûter : moment pendant lequel les bibliothécaires éclairciront le mystère de ce jeu de piste ! Inscriptions jusqu’au samedi 27 mai 2023 Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris Contact : 01 56 81 10 70 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke https://www.facebook.com/bibliothequerilke

