Jeu de piste dans la Forteresse Semur-en-Brionnais Semur-en-Brionnais Catégories d’évènement: Sane-et-Loire

Semur-en-Brionnais

Jeu de piste dans la Forteresse Semur-en-Brionnais, 24 octobre 2022, Semur-en-Brionnais. Jeu de piste dans la Forteresse

Château Saint-Hugues Place Bouthier de Rochefort Semur-en-Brionnais Sane-et-Loire Place Bouthier de Rochefort Château Saint-Hugues

2022-10-24 14:00:00 – 2022-11-04

Place Bouthier de Rochefort Château Saint-Hugues

Semur-en-Brionnais

Sane-et-Loire Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire 5 5 EUR Découverte ludique des monuments de l’ancienne forteresse (église, chapelles, murailles, quartiers…) à l’aide d’un carnet de route qui propose des informations historiques, des jeux, pour aller d’un endroit à un autre. L’aventure se termine au château afin de trouver « la phrase magique » ou le nom d’un Duc de Bourgogne pour les plus grands ! chateau.semur@wanadoo.fr +33 3 85 25 13 57 https://www.chateau-semur-en-brionnais.fr/ Place Bouthier de Rochefort Château Saint-Hugues Semur-en-Brionnais

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Sane-et-Loire, Semur-en-Brionnais Autres Lieu Semur-en-Brionnais Adresse Semur-en-Brionnais Sane-et-Loire Place Bouthier de Rochefort Château Saint-Hugues Ville Semur-en-Brionnais lieuville Place Bouthier de Rochefort Château Saint-Hugues Semur-en-Brionnais Departement Sane-et-Loire

Jeu de piste dans la Forteresse Semur-en-Brionnais 2022-10-24 was last modified: by Jeu de piste dans la Forteresse Semur-en-Brionnais Semur-en-Brionnais 24 octobre 2022 Château Saint-Hugues Place Bouthier de Rochefort Semur-en-Brionnais Sane-et-Loire Sane-et-Loire Semur-en-Brionnais

Semur-en-Brionnais Sane-et-Loire