Jeu de piste dans la collection « Les papillons brodeurs » Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégorie d’évènement: Paris

Jeu de piste dans la collection « Les papillons brodeurs » Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 14 mai 2022, Paris. Jeu de piste dans la collection « Les papillons brodeurs »

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, le samedi 14 mai à 18:00

En commençant par jouer des couleurs, le jeune public partira sur la piste des « Papillons brodeurs »… les œuvres textiles du musée s’animent le temps d’une nuit. Costumes brodés au fil d’or, bandelettes et manteaux de Torah ornés de fils de soie, le musée déploie toutes ses lumières. Un jeu de piste, les « Papillons brodeurs », permettra aux jeunes visiteurs de découvrir la collection du musée (accueil de 18h à 20h). Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 rue du Temple 75003 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Musée d'art et d'histoire du Judaïsme Adresse 71 rue du Temple 75003 Paris Ville Paris lieuville Musée d'art et d'histoire du Judaïsme Paris Departement Paris

Musée d'art et d'histoire du Judaïsme Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Jeu de piste dans la collection « Les papillons brodeurs » Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 2022-05-14 was last modified: by Jeu de piste dans la collection « Les papillons brodeurs » Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Musée d'art et d'histoire du Judaïsme 14 mai 2022 Musée d'art et d'histoire du Judaïsme Paris Paris

Paris Paris