Jeu de piste dans la collection « Les papillons brodeurs »

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, le samedi 3 juillet à 17:00

« Au fil de la nuit »… les oeuvres textiles du musée s’animent le temps d’une nuit. Costumes brodés au fil d’or, poupées en tissu recyclé, bandelettes et manteaux de Torah ornés de fils de soie, le musée déploie toutes les lumières. En commençant par jouer des couleurs, le jeune public partira sur la piste des « Papillons brodeurs » et pourrait bien gagner un petit souvenir à envoyer à la famille par la poste, pour que de fil en aiguille… Un jeu de piste, les « Papillons brodeurs », permettra aux jeunes visiteurs de découvrir la collection du musée (accueil de 17h à 20h). Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 rue du Temple 75003 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T17:00:00 2021-07-03T20:00:00

