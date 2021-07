JEU DE PISTE CRÉPUSCULAIRE AU FIL DE L’EAU (EN CANOË) La Salvetat-sur-Agout, 3 août 2021-3 août 2021, La Salvetat-sur-Agout.

JEU DE PISTE CRÉPUSCULAIRE AU FIL DE L’EAU (EN CANOË) 2021-08-03 – 2021-08-03

La Salvetat-sur-Agout Hérault

Equipés d’une carte et de quelques outils d’observations, partez en autonomie en canoë à la recherche de balises qui vous orienterons vers la découverte de la faune et de la flore des rives du lac de la Raviège. Un stand animé vous attendra à l’arrivée afin d’approfondir vos découvertes. Départ 18h15 de l’Ecole de voile des Bouldouïres, prévoir un en-cas pour grignoter, des vêtements chauds pour le soir et des vêtements de rechange pour le retour. Réservation uniquement dans les BIT, rien par téléphone.

Départ 18h15 de l’Ecole de voile des Bouldouïres, prévoir un en-cas pour grignoter, des vêtements chauds pour le soir et des vêtements de rechange pour le retour. Réservation uniquement dans les BIT, rien par téléphone.

Equipés d’une carte et de quelques outils d’observations, partez en autonomie en canoë à la recherche de balises qui vous orienterons vers la découverte de la faune et de la flore des rives du lac de la Raviège. Un stand animé vous attendra à l’arrivée afin d’approfondir vos découvertes. Départ 18h15 de l’Ecole de voile des Bouldouïres, prévoir un en-cas pour grignoter, des vêtements chauds pour le soir et des vêtements de rechange pour le retour. Réservation uniquement dans les BIT, rien par téléphone.

dernière mise à jour : 2021-06-17 par