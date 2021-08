Plœmeur Espace Culturel Passe Ouest Morbihan, Ploemeur Jeu de piste conçu par le Comité d’Histoire de Ploemeur Espace Culturel Passe Ouest Plœmeur Catégories d’évènement: Morbihan

Ploemeur

Jeu de piste conçu par le Comité d’Histoire de Ploemeur Espace Culturel Passe Ouest, 17 septembre 2021, Plœmeur. Jeu de piste conçu par le Comité d’Histoire de Ploemeur

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Espace Culturel Passe Ouest Jeu de piste libre, retirer les carnets de jeu à Passe Ouest dès le 15 septembre et les redéposer au plus tard le mardi 21 septembre.

Circuit pédestre de 7 km soit environ 2h30 de balade, agrémenté de nombreuses questions concernant le patrimoine ploemeurois. Espace Culturel Passe Ouest Passe Ouest 56270 Ploemeur Plœmeur Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

