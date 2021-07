Concarneau Concarneau Concarneau, Finistère Jeu de piste Concarneau – Les Archi Kurieux Concarneau Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Jeu de piste Concarneau – Les Archi Kurieux 2021-08-04 – 2021-08-04 Quai d'Aiguillon Départ de l'Office de tourisme

Concarneau Finistère

Partez à l'assaut de la ville close de Concarneau et de son histoire équipés de sacs à dos. Résolvez les énigmes qu'ils contiennent, ouvrez des pochettes et trouvez des codes pour progresser jusqu'à l'arrivée. Un animateur est présent pour le matériel et pour vous aider en cas de besoin. 2h d'activité. Sur réservation – Dès 7/8 ans – A partir de 9€/personne.

