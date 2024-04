Jeu de piste Quai d’Aiguillon Concarneau, vendredi 10 mai 2024.

Jeu de piste Quai d’Aiguillon Concarneau Finistère

Les remparts de Concarneau sont menacés de destruction. Un collectif de peintres participe à leur sauvegarde mais chacun s’attribue la réussite de l’opération. Notre arrière grand-oncle, Archibald, secrétaire de Mairie à l’époque a pris soin de consigner une preuve irréfutable de l’identité du « héros » de Concarneau dans un mystérieux objet crypté. Parviendrez vous à découvrir cette preuve en résolvant EN AUTONOMIE la dizaine d’énigmes sur l’histoire et les bâtiments emblématiques de la ville close de Concarneau.

A partager en famille ou entre amis, une visite ludique et insolite, du matériel original et des énigmes variées. Organisé par les Archikurieux.

A partir de 8 ans

Réservation à l’Office de Tourisme ou en ligne. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 14:00:00

fin : 2024-05-10

Quai d’Aiguillon Office de Tourisme

Concarneau 29900 Finistère Bretagne

L’événement Jeu de piste Concarneau a été mis à jour le 2024-04-03 par OTC CCA