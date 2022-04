Jeu de piste Coarraze, 22 avril 2022, Coarraze.

2022-04-22 14:00:00 – 2022-04-22 17:00:00 Place de la Mairie Mairie

EUR 0 0 La commune de Coarraze organise un jeu de piste, ou les enfants partiront à la recherche de galets cachés dans le village. Cette balade en plein air, imaginée comme un moment joyeux et ludique, permettra aux jeunes de résoudre plusieurs énigmes dont des messages codés et rébus. La remise des prix et un gouter clôtureront cet après-midi.

+33 5 59 61 32 85

©coarraze

