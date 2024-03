Jeu de piste « Cloches et clochers » au départ de Loudenvielle Office de Tourisme Loudenvielle, samedi 30 mars 2024.

Jeu de piste « Cloches et clochers » au départ de Loudenvielle Office de Tourisme Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Munis d’une feuille de route depuis l’Office de Tourisme de Loudenvielle, vous découvrirez le patrimoine campanaire (cloches et clochers) de Loudenvielle et des villages alentours à votre rythme.

Ce jeu de piste en voiture, est ouvert à tous, famille, couple, groupe d’amis.

Feuille de route à récupérer à l’Office de tourisme de Loudenvielle

Jeu de piste gratuit, en autonomie.

Durée variable (entre 2 et 4h selon le public) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-05-05

Office de Tourisme LOUDENVIELLE

Loudenvielle 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie pah@aure-louron.fr

