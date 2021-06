Limoges Musée national Adrien Dubouché Haute-Vienne, Limoges Jeu de piste « Chouette ! » Musée national Adrien Dubouché Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Musée national Adrien Dubouché, le samedi 3 juillet à 18:00

Parcourez le musée et retrouvez les chouettes, hibou et autres éléments faisant référence à la nuit grâce au livret qui vous sera remis gracieusement à l’accueil du musée. Une belle occasion de découvrir les collections tout en s’amusant en famille!

Entrée libre et livret remis gratuitement

Chouettes et hibou sont de sortie à l’occasion de la Nuit européenne des Musées Musée national Adrien Dubouché 8 bis place Winston Churchill, 87000 Limoges Limoges Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:59:00

