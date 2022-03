Jeu de piste chocolaté en Vieille Ville de Genève Autre lieu, 17 avril 2022, Genève.

Jeu de piste chocolaté en Vieille Ville de Genève

Autre lieu, le dimanche 17 avril à 10:00

Chargée d’histoire et emplie de mille trésors, la Vieille Ville est aussi le repaire de **nombreux artisans chocolatiers et pâtissiers réputés** pour leurs produits gourmands. Saviez-vous que dans ses ruelles se cachaient l’un des **premiers prix du concours du Meilleur Chocolatier de Genève** mais aussi le **double champion suisse de la pâtisserie** ? A l’occasion des fêtes de Pâques, nous vous proposons de partir à la découverte des créations chocolatées des artisans chocolatiers et pâtissiers de la Vieille Ville de Genève au travers d’un **jeu de piste mêlant défis sur le chocolat et énigmes historiques.** Chaque étape du jeu vous conduira chez l’un des incroyables artisans chocolatiers de la Vieille Ville avec, à la clé, **5 délicieux chocolats de Pâques à récolter** : pralinés, ganaches, barres chocolatées… la **qualité chocolats 100% Suisse** sera vraiment au rendez-vous ! **SURPRISE –** Et peut-être remporterez-vous également le magnifique œuf en chocolat spécialement mis en jeu pour les participants du jeu de piste ? Prêts à jouer… et à vous régaler ? _BON A SAVOIR ! Pour vous amuser en toute liberté, ce jeu de piste se réalise en autonomie._

38 CHF / 28 CHF

Pour une fête de Pâques exclusive, partez à la découverte des artisans de la Vieille Ville de Genève et de leurs créations chocolatées grâce à ce jeu de piste très gourmand !

Autre lieu Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T10:00:00 2022-04-17T17:00:00