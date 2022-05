Jeu de piste Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Isère

Châteauneuf-sur-Isère Drôme Jeu en équipe avec au moins un adulte. 4 parcours au choix (boucles de 3 ou 4 km) sur chacun des parcours, 3 étapes où seront proposés des jeux.

A gagner des lots, mais surtout le plaisir de partager des bons moments mjc.chateauneuf@free.fr +33 4 75 71 86 43 Route des Beaumes Rendez-vous Maisons troglodytiques Châteauneuf-sur-Isère

