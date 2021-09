Charly-sur-Marne Champagne Leguillette-Romelot CHARLY SUR MARNE, Métropole de Lyon Jeu de piste Champagne Leguillette-Romelot Charly-sur-Marne Catégories d’évènement: CHARLY SUR MARNE

Métropole de Lyon

Jeu de piste Champagne Leguillette-Romelot, 17 septembre 2021, Charly-sur-Marne. Jeu de piste

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Champagne Leguillette-Romelot

12 étapes dans le Clos sur le thème de la Champagne, l’élaboration du Champagne, les cépages, la biodiversité, la Vallée de la Marne et son histoire… Etape après étape, le visiteur est accompagné par des audios en scannant des QRCodes. Il répond à des questions à chaque étape. Chaque réponse est un élément important du texte à trous à compléter. Des parcours ont été mis en place pour éviter que les joueurs se suivent. Durée du jeu : 1 h puis dégustation d’une cuvée pour un debriefing en commun (dans le respect des consignes sanitaires en vigueur). Le support audio peut être imprimé sur demande.

20 € par adulte – gratuit pour les – de 12 ans. Prévoir un téléphone et un crayon.

12 étapes dans le Clos sur le thème de la Champagne, l’élaboration du champagne, les cépages, la biodiversité, la Vallée de la Marne et son histoire… Champagne Leguillette-Romelot 15 route de Villiers, Charly-sur-Marne Charly-sur-Marne Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T17:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: CHARLY SUR MARNE, Métropole de Lyon Autres Lieu Champagne Leguillette-Romelot Adresse 15 route de Villiers, Charly-sur-Marne Ville Charly-sur-Marne lieuville Champagne Leguillette-Romelot Charly-sur-Marne