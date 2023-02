Jeu de piste : Camélias, attrapez-les tous ! Jardin des Plantes, 2 février 2023, Nantes.

2023-02-02 Horaires de l’accueil : 10h30-11h45 et 13h30-16h45

Horaire : 10:30 16:45

Gratuit : oui Horaires de l’accueil : 10h30-11h45 et 13h30-16h45

Pour les vacances scolaires d’hiver, le Jardin des plantes propose une animation familiale et ludique : un jeu de piste pour découvrir la richesse botanique de sa collection de camélias, sur le principe du célèbre jeu « Pokémon ». À l’aide d’un livret contenant des indices, les participants suivront une piste pour « capturer en photo » (via leur smartphone) 6 espèces parmi les camélias disséminés dans les massifs du Jardin. Une fois la mission réussie, les participants se verront remettre un badge de « dresseur de camélias » à l’accueil du Jardin. En bonus pour les plus aventuriers, il est possible de poursuivre l’expérience en tentant de débusquer en supplément trois camélias légendaires, et ainsi espérer devenir « maître Camélia » ! Animation gratuite. – Sans réservation. – Rendez-vous à l’accueil du Jardin des plantes, tous les jours de 10h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h45 pour retirer le livret de jeu. – Animation pour toute la famille (adapté aux enfants à partir de 6 ans – les enfants doivent être accompagnés d’un adulte). – Renseignements et réservation groupes (centres de loisirs, EHPAD …) : 02 40 41 65 09.

Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 http://www.jardins.nantes.fr