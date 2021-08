Caen Caen Caen, Calvados Jeu de piste Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Jeu de piste Caen, 23 octobre 2021, Caen. Jeu de piste 2021-10-23 – 2021-10-28 Musée de Normandie Château

Caen Calvados Perceval le cheval a perdu ses fers dans les salles du musée. Partez à leur recherche pour gagner une surprise !

Visite en autonomie à la découverte des collections du musée, à partir de 8 ans. Du 23 au 28 octobre 2021 (sauf lundi 25) aux horaires d’ouverture du musée.

Quiz gratuit, sur demande à l’accueil du musée. Entrée au musée : 3,50 €, gratuit pour les moins de 26 ans.

Animation proposée par le Musée de Normandie dans le cadre des Equidays. Perceval le cheval a perdu ses fers dans les salles du musée. Partez à leur recherche pour gagner une surprise ! Visite en autonomie à la découverte des collections du musée, à partir de 8 ans. Du 23 au 28 octobre 2021 (sauf lundi 25) aux… mdn@caen.fr +33 2 31 30 47 60 https://musee-de-normandie.caen.fr/ Perceval le cheval a perdu ses fers dans les salles du musée. Partez à leur recherche pour gagner une surprise !

Visite en autonomie à la découverte des collections du musée, à partir de 8 ans. Du 23 au 28 octobre 2021 (sauf lundi 25) aux horaires d’ouverture du musée.

Quiz gratuit, sur demande à l’accueil du musée. Entrée au musée : 3,50 €, gratuit pour les moins de 26 ans.

Animation proposée par le Musée de Normandie dans le cadre des Equidays. dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Musée de Normandie Château Ville Caen