Jeu de piste CACHE-CACHE XXL

Jeu de piste CACHE-CACHE XXL, 16 mai 2022, . Jeu de piste CACHE-CACHE XXL

Du 16 au 22 mai, le parc zoologique vous propose un jeu de piste unique au cœur du centre-ville d'Amiens. En lien avec le parcours urbain de la street artiste SONAC, laissez-vous surprendre par le "Cache-Cache XXL", exclusivement disponible en story sur la page Instagram du Zoo d'Amiens. A faire seul, en famille ou en groupe ! Des surprises vous attendent sur le parcours. Durée 2h.

