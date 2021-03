Saint-Hippolyte Saint-Hippolyte 68590, Saint-Hippolyte Jeu de piste Bibela et la fontaine de Jouvence – Domaine Sylvie Fahrer Saint-Hippolyte Catégories d’évènement: 68590

Saint-Hippolyte 68590 0 EUR Partez à la conquête de la Fontaine de jouvence. Sur un parcours d’une heure environ, vous marcherez à travers vignes et villages en suivant les indices de Bibala, le lièvre du domaine. Découvrez le village, le vignoble, le domaine et ses vins. Au bout de l’aventure vos efforts seront récompensés. Le parcours est facile et accessible à tous. Seul, en couple, en famille ou entre amis, c’est une histoire à partager en toute simplicité. Partez à la conquête de la Fontaine de jouvence.

