Jeu de piste avec les Archi Kurieux Île-Tudy, 28 avril 2022, Île-Tudy.

Jeu de piste avec les Archi Kurieux Rue de l’Église Devant le porche du Baptème Île-Tudy

2022-04-28 – 2022-04-28 Rue de l’Église Devant le porche du Baptème

Île-Tudy Finistère Île-Tudy

Une nouvelle expérience de visite proposée par les Archi Kurieux, à la fois culturelle et ludique. Embarquez tous ensemble, petits et grands, à la découverte de l’Île-Tudy et de son Histoire et vivez une visite inédite. Ce village de pêcheurs vous délivrera un à un tous ses secrets. Au programme de votre balade ludique : code à déchiffrer, matériel à manipuler et énigmes variées.

Un animateur vous présentera le matériel et le concept original du jeu puis vous partirez, par équipes, à la recherche des indices. Vous serez indépendants et autonomes sur votre parcours mais l’animateur reste présent en ville pendant toute la durée de l’activité pour vous guider vers la bonne réponse en cas de besoin.

Une fois le jeu terminé, les enfants recevront une surprise qui leur rappellera les moments marquants de leur aventure.

Plusieurs niveaux : famille (adultes + enfants de 7 à 12 ans) ou adultes et ados

Tarifs : à partir de 9€ / personne

Matériel à prévoir :

Des chaussures de marche

Des vêtements adaptés à la météo

Un appareil photo numérique ou un smartphone

Accessible aux poussettes

Accessible aux fauteuils roulants

Chiens tolérés si tenus en laisse.

Rue de l’Église Devant le porche du Baptème Île-Tudy

