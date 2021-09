Île-Molène Port de Molène,Ile-Molène Finistère, Île-Molène Jeu de piste autour de la vie insulaire, à la découverte de l’île de Molène et à la rencontre de ses habitants Port de Molène,Ile-Molène Île-Molène Catégories d’évènement: Finistère

Île-Molène

Jeu de piste autour de la vie insulaire, à la découverte de l’île de Molène et à la rencontre de ses habitants Port de Molène,Ile-Molène, 18 septembre 2021, Île-Molène. Jeu de piste autour de la vie insulaire, à la découverte de l’île de Molène et à la rencontre de ses habitants

Port de Molène, Ile-Molène, le samedi 18 septembre à 10:30

Le Parc naturel régional d’Armorique vous propose, à travers ce jeu, de découvrir les caractéristiques exceptionnelles de la vie insulaire sur Molène et les richesses des patrimoines naturels et culturels de la Réserve de biosphère des îles et mer d’Iroise. _Ce jeu gratuit et accessible à tous sera mis à votre disposition sur le quai du port de Molène._ En résolvant l’énigme du Jeu de Piste, tentez de gagner 2 places à bord des bateaux de la compagnie maritime Penn ar bed pour Molène, Ouessant ou Sein*. (* Places à gagner d’ici novembre – Conditions disponibles auprès du Parc naturel régional d’Armorique) Programme complet des événements organisés par le Parc d’Armorique à l’occasion des Journées du Patrimoine : [https://www.pnr-armorique.fr/blog/actualite/journees-europeennes-du-patrimoine-18-19-septembre-2021/](https://www.pnr-armorique.fr/blog/actualite/journees-europeennes-du-patrimoine-18-19-septembre-2021/)

Départ du jeu à l’arrivée des bateaux (10h30-12h30-15h), rendez-vous sur le quai du port / Jeu mis à disposition gratuitement, à suivre librement par les participants sur l’île.

Venez tester le tout nouveau Jeu de Piste sur l’île de Molène. Port de Molène,Ile-Molène 29259, Île-Molène Île-Molène Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Île-Molène Autres Lieu Port de Molène,Ile-Molène Adresse 29259, Île-Molène Ville Île-Molène lieuville Port de Molène,Ile-Molène Île-Molène