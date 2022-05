Jeu de piste au prieuré Saint-Etienne

Jeu de piste au prieuré Saint-Etienne, 20 juillet 2022, . Jeu de piste au prieuré Saint-Etienne

2022-07-20 14:30:00 – 2022-08-28 16:30:00 Partagez un moment de découverte et d’amusement en famille, sur la piste du secret des moines ! Besace, boussole et carnet vous accompagneront dans votre quête. nJeu de piste familial en extérieur. Durée : environ 1h. Réservation en ligne. Payant. Partagez un moment de découverte et d’amusement en famille, sur la piste du secret des moines ! Besace, boussole et carnet vous accompagneront dans votre quête. nJeu de piste familial en extérieur. Durée : environ 1h. Réservation en ligne. Payant. dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville