Jeu de piste au parc du Candou pour les 7-11 ans Carmaux Carmaux Catégories d’évènement: Carmaux

Tarn

Jeu de piste au parc du Candou pour les 7-11 ans Carmaux, 2 juillet 2022, Carmaux. Jeu de piste au parc du Candou pour les 7-11 ans

Parc du Candou Carmaux Tarn Office de tourisme du Ségala Tarnais

2022-07-02 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-02 16:00:00 16:00:00 Carmaux

Tarn Carmaux Tarn Occitanie Le parc du Candou s’anime le temps d’un après-midi pour devenir le terrain de jeu des pitchouns !

RESERVATION OBLIGATOIRE histoireetpatrimoineducarmausin@yahoo.fr +33 5 63 76 76 67 Carmaux

dernière mise à jour : 2022-06-23 par Office de tourisme du Ségala Tarnais

Détails Catégories d’évènement: Carmaux, Tarn Other Lieu Carmaux Adresse Parc du Candou Carmaux Tarn Office de tourisme du Ségala Tarnais Ville Carmaux lieuville Carmaux Departement Tarn

Carmaux Carmaux Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carmaux/

Jeu de piste au parc du Candou pour les 7-11 ans Carmaux 2022-07-02 was last modified: by Jeu de piste au parc du Candou pour les 7-11 ans Carmaux Carmaux 2 juillet 2022 Parc du Candou Carmaux Tarn Office de tourisme du Ségala Tarnais

Carmaux Tarn