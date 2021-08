Gannat Musée Yves Machelon Allier, Gannat Jeu de piste au musée Yves Machelon Musée Yves Machelon Gannat Catégories d’évènement: Allier

La conservatrice du musée a égaré une dizaine d’objets dans le musée. Afin de l’aider à les retrouver, vous devrez résoudre des énigmes. Chaque énigme vous amènera à un objet. Vous devrez vous prendre en photo à côté de chacun des objets pour que la conservatrice vérifie qu’il s’agit bien de ceux qu’elle recherche. Pour chaque objet retrouvé, elle vous donnera une lettre qui vous aidera à trouver le nom du dernier objet manquant. Il ne vous restera plus qu’un dernier selfie à faire pour que votre quête soit terminée. N’hésitez pas tout au long du parcours ou après le jeu à partager vos selfies sur la page facebook du musée :[[https://www.facebook.com/museeyvesmachelon/](https://www.facebook.com/museeyvesmachelon/)](https://www.facebook.com/museeyvesmachelon/) Jeu de piste à faire en famille. Vous devez retrouver des objets du musée en résolvant des énigmes. Lorsque vous les avez trouvés, prenez-vous en photo avec ces objets. Musée Yves Machelon 1 esplanade Pierre Roch Jurien de la Gravière, 03800 Gannat Gannat Allier

