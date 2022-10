Jeu de piste au musée, pour les enfants

2022-11-02 – 2022-11-02 Un jeu de piste spécial Halloween est proposé de 14 h 30 à 16 h 30 au musée Jacques Guidez à Airvault. Viens aider le gendarme à retrouver son képi perdu dans le musée il y a fort longtemps, lorsque les bâtiments du musée abritaient la gendarmerie… Attention le fantôme du musée raconte que certaines toiles d’araignées n’ont pas bougé depuis tout ce temps ! Récompense prévue pour ceux qui trouveront le képi ! Animation gratuite, destinée aux enfants de 6 à 11ans.

Sur réservation au 05 49 64 70 13 ou à patrimoine@airvault.fr avant le 28 octobre.

