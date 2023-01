Jeu de piste au musée – Mène l’enquête au musée Mauléon Mauléon Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

2023-02-12 – 2023-02-12

Deux-Sèvres EUR Un vol a eu lieu au musée, l’inspecteur Lémenotte a besoin d’aide. Pendant que vous traversez les salles du musée, recueillez les indices pour découvrir le nom du voleur.

Pour les enfants de 7 à 9 ans.

