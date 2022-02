Jeu de piste au Musée de Préhistoire régionale Musée de Préhistoire Régionale, 5 février 2022, Menton.

Jeu de piste au Musée de Préhistoire régionale

du samedi 5 février au dimanche 6 mars à Musée de Préhistoire Régionale

Jeu de piste pour les jeunes visiteurs : « Les archéologues à la conquête du temps ». Recherche d’objets archéologiques de la fin de la préhistoire à l’époque contemporaine et mise en correspondance avec leurs époques d’utilisation. Et aussi : Mise en lumière d’objets de l’Antiquité égyptienne. Et pour les petits : Jeux d’éveil à l’égyptologie. Du 5 février au 6 mars 2022 10h-12h / 14h-18h Fermé le mardi et les jours fériés Entrée gratuite pour tous les dimanches 6 février et 6 mars 2022 04 89 81 52 12 / [www.menton.fr](http://www.menton.fr)

Tarifs habituels du musée (gratuit pour les moins de 18 ans). Gratuité pour tous les dimanches 6 février et 6 mars 2022.

Les archéologues à la conquête du temps

Musée de Préhistoire Régionale Rue Lorédan Larchey Menton Menton Garavan Alpes-Maritimes



