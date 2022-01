Jeu de piste au Jardin des Plantes – Camélias attrapez-les tous ! Jardin des Plantes, 20 février 2022, Nantes.

On a longtemps assimilé les camélias aux « plantes de grands-mères », mais depuis trois ans le Jardin des Plantes de Nantes a décidé de balayer les idées reçues en organisant une grande chasse aux camélias. L’inspiration est venue du célèbre jeu Pokemon Go et le jeu de piste a rencontré un certain succès lors des deux premières éditions. L’objectif est de découvrir cette collection unique de façon ludique et instructive tout en rassemblant les générations (grands-mères et petits-enfants s’intéressent aux mêmes plantes !). Pour réussir cette mission, il faudra débusquer six camélias à travers les labyrinthes ouverts dans les massifs pour l’occasion. A la clef, les joueurs se verront remettre un badge de dresseur camélias ! Bonus : Pour les plus aguerris, il est possible de poursuivre l’expérience en partant à la recherche des trois camélias légendaires ! Cette fois-ci, la recherche se déroule sur l’ensemble du parc et les indices sont bien minces pour retrouver les trois plantes… Mais le jeu en vaut peut-être la chandelle… Infos pratiques : Jeu à retirer à l’accueil du Jardin des Plantes. Horaires : 10h30 – 11h30 / 13h30 – 16h30 Pour les groupes (centres de loisirs, EHPAD …) : Réserver à l’accueil 02 40 41 65 09

Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 http://www.jardins.nantes.fr 02 40 41 65 09