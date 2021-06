JEU DE PISTE AU DOMAINE GUINAND Entre-Vignes, 16 octobre 2021-16 octobre 2021, Entre-Vignes.

JEU DE PISTE AU DOMAINE GUINAND 2021-10-16 – 2021-10-16

Entre-Vignes Hérault Entre-Vignes

EUR 12 28 Dans le cadre du Fascinant Week-end Vignobles et découvertes, le domaine Guinand vous propose un mélange d’escape game et de jeu de piste sur fond historique. Vous reviendrez en 1830 pour aider Louis Coustan, ancêtre de la maison Guinand, à retrouver la Terre Oubliée et à sauver les secrets de fabrication de cette cuvée éponyme.

+33 6 25 79 22 18

