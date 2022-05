Jeu de piste au Cap de la Hève Sainte-Adresse Sainte-Adresse Catégories d’évènement: Sainte-Adresse

Sainte-Adresse Seine-Maritime Jeu de piste animé par Aquacaux. Par un jeu de piste convivial et en famille, vous partirez sur des chemins à la recherche d’indices et d’ateliers ludiques qui vous feront découvrir les richesses naturelles du site. Rendez-vous à la batterie de Dollemard, accès par le 55 rue Jean Bart à Sainte-Adresse.

Date : le mercredi 22 juin à 14h.

