Jeu de piste Art et Nature Place du Pâtis Vert Concoret, mardi 6 août 2024.

Jeu de piste Art et Nature Place du Pâtis Vert Concoret Morbihan

Entre art et nature le CPIE vous propose une balade extraordinaire dans un milieu naturel de Concoret.

Amusez-vous et apprenez en plus sur la nature, en famille ou entre amis ! De 14h30 à 17h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-06 14:30:00

fin : 2024-08-06 17:00:00

Place du Pâtis Vert CPIE

Concoret 56430 Morbihan Bretagne contact@cpie-broceliande.fr

L’événement Jeu de piste Art et Nature Concoret a été mis à jour le 2024-02-26 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande