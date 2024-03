Jeu de piste Alice au Pays des Génies Pâques au Château Château de Javarzay Chef-Boutonne, samedi 13 avril 2024.

Jeu de piste Alice au Pays des Génies

Pâques au Château de Javarzay à Chef-Boutonne

Le week-end de Pâques Du 30 mars au 1er avril

Et les vacances scolaires Du 13 au 28 avril tous les après-midis de 14h à 17h30 et le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

Animation à partir de 5 ans, accompagnés des parents

Gratuit pour les enfants, 6€ pour les adultes

Renseignements 06 31 25 96 70

Et les vacances scolaires Du 13 au 28 avril tous les après-midis de 14h à 17h30 et le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 6 6 EUR.

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-28

Château de Javarzay 9 Avenue des Fils Fouquaud

Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

