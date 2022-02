Jeu de piste « Aidez Hugues le Mercier à retrouver sa marchandise » Écouché-les-Vallées Écouché-les-Vallées Catégories d’évènement: Écouché-les-Vallées

2022-06-25 14:30:00 – 2022-06-25 16:00:00

Partez à la découverte des ruelles d'Écouché. Pour cela, vous devrez aider Hugues le Mercier à retrouver sa précieuse marchandise qu'on lui a volé lors de la foire de l'Angevine. Résolvez les énigmes, trouvez les bons codes et surtout ne vous perdez pas dans ce dédale de ruelles ! A partir de 8 ans

