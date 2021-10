Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Jeu de piste à vélo Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc Côtes d’Armor [JEU URBAIN À VÉLO SUR LE THÈME DU VOYAGE ]

Dans le cadre du festival L’Oeil Vagabond, venez découvrir la ville à vélo grâce à des énigmes !

Ambiance familiale, amenez vos vélos,lumières et gilets fluos !

