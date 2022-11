Jeu de piste à Poulgoazec Plouhinec Plouhinec Catégories d’évènement: 29780

Plouhinec

Jeu de piste à Poulgoazec Plouhinec, 19 novembre 2022, Plouhinec. Jeu de piste à Poulgoazec

Quai Jean Jade Plouhinec 29780

2022-11-19 – 2022-11-19 Plouhinec

29780 Plouhinec Notre arrière-grand-oncle Archibald avait été invité à un bal à Lescongar par un hôte dont le nom s’est malheureusement perdu. Partez à la découverte de Poulgoazec et du monde de la pêche et répondez aux énigmes pour nous aider à retrouver le nom de cet hôte mystérieux. Réservations dans vos offices de tourisme. yann.jouet@lesarchikurieux.fr +33 6 41 57 78 60 http://lesarchikurieux.fr/ Plouhinec

