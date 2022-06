Jeu de piste à Ploubazlanec ! #3 Ploubazlanec, 16 juillet 2022, Ploubazlanec.

Jeu de piste à Ploubazlanec ! #3

16 Rue de la Résistance Ploubazlanec Côtes d’Armor

2022-07-16 14:00:00 – 2022-07-16

Ploubazlanec

Côtes d’Armor

Ploubazlanec

Après la découverte des pépites du patrimoine de la commune, puis le savoir-faire de ses artistes et artisans, rendez-vous pour la troisième édition du jeu de piste à Ploubazlanec ! Cette année encore, repérez votre trajet sur la carte et furetez dans tous les coins pour résoudre les nouvelles énigmes qui vous attendent. Quelques belles rencontres sont au programme, qui ne manquera pas de piment… De beaux lots seront à gagner pour les enquêteurs les plus perspicaces.

Au départ de Milmarin entre 14h et 18h

Participation : 2€ par équipage, entre amis ou en famille, pour petits et grands. Au profit de l’association Plaeraneg Gwechall, pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine de Ploubazlanec.

Ouvert à tous, circuits possibles à pied, à vélo ou en voiture

Plus d’informations : milmarin@guingamp-paimpol.bzh – 02 96 55 49 34

milmarin@guingamp-paimpol.bzh +33 2 96 55 49 34 http://www.milmarin.bzh/

Après la découverte des pépites du patrimoine de la commune, puis le savoir-faire de ses artistes et artisans, rendez-vous pour la troisième édition du jeu de piste à Ploubazlanec ! Cette année encore, repérez votre trajet sur la carte et furetez dans tous les coins pour résoudre les nouvelles énigmes qui vous attendent. Quelques belles rencontres sont au programme, qui ne manquera pas de piment… De beaux lots seront à gagner pour les enquêteurs les plus perspicaces.

Au départ de Milmarin entre 14h et 18h

Participation : 2€ par équipage, entre amis ou en famille, pour petits et grands. Au profit de l’association Plaeraneg Gwechall, pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine de Ploubazlanec.

Ouvert à tous, circuits possibles à pied, à vélo ou en voiture

Plus d’informations : milmarin@guingamp-paimpol.bzh – 02 96 55 49 34

Ploubazlanec

dernière mise à jour : 2022-06-26 par