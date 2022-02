Jeu de piste à Lille-Sud La Fabrique du Sud,7 bis rue de l’Asie, 9 février 2022, Lille.

Jeu de piste à Lille-Sud

du mercredi 9 février au mercredi 16 février à La Fabrique du Sud, 7 bis rue de l’Asie

Dans le cadre de l’appel à projet des transitions écologiques de la Ville de Lille, l’association E-graine organise un jeu de piste à Lille-Sud sur la période du **9 au 16 février 2022** (excepté dimanche 13 février). Les équipes, par groupe de 5 à 6 personnes (adultes et enfants à partir de 7 ans), réaliseront le jeu de piste chaque après-midi de **14h à 16h30/17h**. Le parcours d’environ 3,5 kms sera parsemé de petites épreuves (énigmes, petits jeux, réalisations, questions..) sur le thème de la seconde vie, réduction et recyclage des déchets, réparation et réutilisation. Une restitution se déroulera le **16 février 2022 à la Fabrique du Sud** et sera l’occasion de partager et échanger autour des questions abordées pendant le jeu de piste. Plus de renseignements au 06 79 19 33 04 ou [[beatrice.catteau@e-graine-hdf.org](mailto:beatrice.catteau@e-graine-hdf.org)](mailto:beatrice.catteau@e-graine-hdf.org)

Entrée libre

Redonner une seconde vie aux objets : recycler, réparer, réutiliser les déchets

La Fabrique du Sud,7 bis rue de l’Asie 7 bis rue de l’Asie Lille Lille-Sud Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-09T14:00:00 2022-02-09T16:30:00;2022-02-10T14:00:00 2022-02-10T16:30:00;2022-02-11T14:00:00 2022-02-11T16:30:00;2022-02-12T14:00:00 2022-02-12T16:30:00;2022-02-14T14:00:00 2022-02-14T16:30:00;2022-02-15T14:00:00 2022-02-15T16:30:00;2022-02-16T14:00:00 2022-02-16T16:30:00