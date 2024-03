Jeu de piste à la réserve naturelle nationale de Mathon Lessay, mardi 9 juillet 2024.

Jeu de piste à la réserve naturelle nationale de Mathon Lessay Manche

Lors d’un parcours, vous serez amené à répondre à des questions vous permettant d’en apprendre un peu plus sur les animaux, via leurs traces et indices de présence, qui vivent dans la réserve naturelle. Le guide nature sera à votre écoute pour échanger avec vous sur vos découvertes. Gratuit. Prévoir bottes. Lieu de rendez-vous transmis lors de l’inscription obligatoire au 02 33 46 37 06

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-09 15:00:00

fin : 2024-07-09 17:00:00

Lessay 50430 Manche Normandie accueil@cpiecotentin.com

